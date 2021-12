Pollica: “Alla ricerca del gioco perduto” | 10-11 Dicembre

POLLICA. Venerdì 10 e Martedì 11 dicembre 2021 si terrà l’evento “Alla Ricerca del Gioco Perduto”, organizzato dal Forum dei Giovani di Pollica e patrocinato dell’amministrazione comunale.

Il giorno 10 l’evento si terrà in Piazza Matteo Mazziotti a Celso e il giorno 11 si svolgerà nel piazzale antistante la chiesa di San Rocco a Galdo.

L’evento si propone come opportunità per bambini e ragazzi di divertirsi scoprendo i giochi di una volta, elemento portante della cultura e dell’identità del Cilento. Durante l’evento sarà possibile anche, assistere a spettacoli musicali e degustare piatti tipici del territorio presso gli stand gastronomici.

“Organizzare attività rivolte ai più piccoli è importante – afferma Amabile Cortiglia Coordinatore del Forum dei Giovani – perché viene data ai bambini la possibilità di socializzare e giocare tra pari.

Avevamo da tempo il desiderio di realizzare questa iniziativa per ricordare gli antichi giochi cilentani. Voglio ringraziare – conclude il Coordinatore – l’amministrazione comunale per averci dato la possibilità di organizzare l’evento.

In modo particolare ringrazio il sindaco Stefano Pisani perché non ha mai smesso di credere in noi e ringrazio tutti i ragazzi del forum che si sono impegnati dell’organizzazione della manifestazione“.

Ecco il programma

Venerdì 10 dicembre 2021, Celso, Piazza “Matteo Mazziotti” (antistante il palazzo Mazziotti): Ore 15.00: Inizio attività ludiche Ore 16.00: Corso di disegno Ore 19.30: Food&Drink a cura del ristorante “Giardino dei Fiori” di Annamaria Mazziotti.

A seguire, intrattenimento musicale dal vivo de “Gli Sconosciuti” e “+ Nik”. Sabato 11 dicembre 2021, Galdo, piazzale Chiesa di San Rocco (antistante il Caffè Letterario): Ore 15.00: Inizio attività ludiche Ore 16.00: Corso di disegno Ore 19.30: Food&Drink a cura del “Caffè Letterario” di Maikol Vassallo, a seguire intrattenimento musicale dal vivo di Vincenzo Vassallo&band.