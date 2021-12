Per i giovani del Cilento opportunità di scambio giovanile con la Francia

ROFRANO. L’associazione Cilento Youth Union cerca 5 ragazzi dai 18 ai 30 e 1 leader senza limiti di età, per uno scambio culturale. Essi dovranno essere studenti, occupati, disoccupati o NEET (non studiano e non lavorano). Si selezionano anche partecipanti che non hanno una buona conoscenza della lingua inglese. L’obiettivo è partecipare ad uno scambio giovanile con un’altra nazione.

E’ possibile aderire fino al10 Dicembre compilando l’apposito modulo (clicca qui). Lo scambio mira a sviluppare capacità e competenze utili per entrare nel mercato del lavoro. Inoltre mira a migliorare la creatività e il senso di iniziativa dei partecipanti nel lungo periodo con l’aiuto di specifici innovativi utensili; sviluppare le competenze imprenditoriali; sviluppare azioni di open minde, motivazione e resilienza Il progetto prevede Vitto e Alloggio pagato dall’associazione ospitante e rimvorso delle spese viaggio fino a 275 €.

Lo scambio giovanile si svolgerà a Étrœungt, in Francia, dal 10-19 Gennaio 2022.