Cilento: gli eventi natalizi entrano nel vivo

Un viaggio nel cuore del Cilento, tra suoni, luci, colori e magia. C’è solo l’imbarazzo della scelta nel ricco cartellone di eventi che caratterizzerà le prossime festività natalizie nei piccoli e grandi centri da Agropoli a Sapri. Questa sera primo appuntamento a Vallo della Lucania. Spettacoli, musica, divertimento e shopping animeranno strade e piazze per la Notte Bianca.

Eventi natalizi: la notte bianca di Vallo della Lucania

L’evento che di fatto apre il calendario natalizio nel centro cilentano vedrà protagonisti artisti di strada, con mercatini di Natale nelle tre piazze coinvolte. Un programma che abbraccia ogni fascia d’età e che vedrà il culmine del divertimento con Il duo comico Gli Arteteca, composto da Enzo e Monica.

Le iniziative ad Agropoli

Nella vicina Agropoli i primi appuntamenti hanno preso il via già l’1 dicembre con l’apertura della Casa di Babbo Natale, riconosciuta come la più grande d’Italia e installata nel suggestivo castello angioino aragonese. Elfi e folletti porteranno i più piccoli a conoscere Santa Claus, a cui potranno consegnare la letterina con i loro desideri. Ma il clou del cartellone prenderà il via ufficialmente l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, che tradizionalmente segna l’inizio delle festività natalizie. Dalle 18, infatti, comincerà «Destinazione Natale».

Agropoli sarà attraversata da un trenino guidato da un elfo che porterà grandi e piccini in giro per la città. Tre le stazioni: quella centrale in piazza Vittorio Vento, la stazione di Piazza Della Mercanzia e quella del Castello. Il viaggio è gratuito ed è prevista una corsa ogni 30 minuti. Sempre nel giorno dell’Immacolata è prevista anche l’apertura dei Mercatini artigianali, lungo gli scaloni Ennio Balbo.

Il 18 dicembre, a salutare Agropoli, anche Michele Pecora, suo cittadino onorario, che in serata, insieme ad Enzo Gragnaniello ed altri artisti, proporrà lo spettacolo «Polvere di Stelle», presso il cineteatro Eduardo De Filippo. Non mancheranno appuntamenti nelle Chiese e presso gli spazi museali della Fornace.

Gli appuntamenti

Mercatini di Natale protagonisti a Castellabate (fino al 12 dicembre) e Capaccio Paestum (fino all’8 dicembre). A Sapri, invece, domani torna la storica fiera dell’Immacolata.

Sabato 11 dicembre alle 17 aprirà i battenti la Casa di Babbo Natale a Palinuro, simbolo indiscusso delle feste più amate da migliaia di bambini. Il suo mondo magico e segreto sta per spalancare i portoni di casa, pronto a stupire anche i più grandi. «È stata realizzata in una bellissima villa, in località Piano Faracchio, a Palinuro, spiega il presidente della Pro Loco, Silvano Cerulli per arricchire e motivare il Natale dei bambini di tutto il comune di Centola e del comprensorio».

Bella e accogliente la casa del Re del Natale, con la sua scenografia unica. Nulla è lasciato al caso, anzi, la villa, che normalmente è un bed and breakfast, ha i contorni fiabeschi. I bambini possono visitare tutti gli ambienti di quella che sembra la vera e propria realtà domestica di Babbo Natale.

Domani anche a Rutino si inaugura il villaggio di Babbo Natale e si accendono le luminarie. A Torchiara il programma del Solstizio d’Inverno redatto dalla Pro Loco con appuntamenti di cultura musica e spettacolo fino a gennaio.