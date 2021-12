Vallo della Lucania: 52 anni fa, l’inaugurazione del Tribunale

Il Tribunale di Vallo della Lucania compie 52 anni. Era, infatti, il 6 dicembre 1969 quando il palazzo di giustizia cilentano apriva i battenti nella sua sede di Piazza dei Martiri dove è rimasto fino al 2005, quando si è trasferito in via De Hyppolitis.

Tribunale di Vallo, la storia

Il Tribunale di Vallo della Lucania, istituito già nell’800, fu soppresso nel ventennio fascista per poi essere ripristinato nel 1944. Da allora è stato punto di riferimento di quasi tutto il comprensorio cilentano.

Nel corso del tempo ha avuto sede presso l’ex convento dei domenicani (adiacente alla Chiesa di Santa Maria, in Via Nicodemo), poi presso il Conservatorio – Convento di Santa Caterina, nella omonima piazza, poi nell’apposito palazzo costruito in Piazza dei Martiri ed inaugurato il 6 dicembre 1969 ed infine nell’odierno nuovo edificio inaugurato il 30 marzo del 2005 alla presenza del Ministro della Giustizia on.le Roberto Castelli.