Una guida pratica ai prodotti CBD (e ai negozi che li vendono)

Di negozi specializzati in prodotti CBD e derivati dalla canapa ne sono sorti, negli ultimi anni, letteralmente in ogni angolo anche in Italia: cosa sono davvero, però, i primi e come scegliere tra le numerosissime formulazioni che si trovano sugli scaffali, su questo CBD shop e nei cataloghi degli altri riveditori di cannabis legale online? Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Cosa sono, come scegliere e quando fare uso di prodotti CBD

I prodotti CBD sono, come suggerisce la stessa espressione, prodotti che contengono un’elevata percentuale di cannabidiolo – o CBD, appunto – e, cioè, un cannabinoide che è reputato avere una serie di effetti benefici sull’organismo umano che vanno dalla capacità di calmare dolori di ogni tipo allo svolgere un’azione antiossidante. Quanto detto fin qui basta a capire che i prodotti CBD sono derivati dalla canapa. Solo alcune varietà di canapa come la Sativa sono utilizzate, però, per l’estrazione di cannabidiolo: si tratta di varietà che hanno basse concentrazioni di THC, in genere dello 0.2% e fino a un massimo fissato per legge in Italia dello 0.6%, un altro cannabinoide a cui sono tradizionalmente riconosciuti degli effetti psicotropi. Di fatto, insomma, quello che vendono i CBD shop è marijuana light: rispetto alla marijuana vera e propria non ha effetti droganti, né interferisce con le capacità di concentrazione e di giudizio e il suo consumo è, per questo, lecito in Italia nonostante una legislazione vecchia in materia e che può lasciare adito a qualche dubbio. Ancora, se si acquista da rivenditori autorizzati di cannabis light si dovrebbe avere ogni garanzia possibile rispetto al fatto che la canapa lavorata provenga da coltivazioni europee e iscritte agli appositi registri, meglio se biologiche e certificate e in cui si usino tutte le precauzioni perché le proprietà organolettiche del prodotto si mantengano intatte, così come lo stesso risulti completamente sicuro.

Chi da neofita soprattutto frequenti un CBD shop potrebbe rimanere colpito, come già in parte si accennava, dalla grande varietà di formulazioni in vendita. Quando si parla di prodotti CBD, in altre parole, si parla indifferentemente di infiorescenze di cannabis light da fumare, cristalli di CBD da usare in scaglie o sciogliere nell’olio, olio di CBD in diverse concentrazioni, per uso alimentare o per uso topico, pastiglie gel di CBD, ma anche pomate e lozioni al CBD, tisane e infusi alla canapa e via di questo passo. I dubbi su che tipo di prodotto scegliere o risulta più efficace sono, così, legittimi. Con un po’ di familiarità con questo mondo si imparerà presto che non c’è in assoluto un prodotto CBD migliore dell’altro e che gli effetti della cannabis light sull’organismo sono, anzi, decisamente individuali. Vuol dire che, solo per fare un esempio, qualcuno potrebbe trovare sollievo da gonfiore e dolore a un gomito dopo un trauma sportivo applicando olio di CBD al 10% e qualcun altro, invece, potrebbe non aver nessun beneficio da questo tipo di prodotto a queste concentrazioni. Certo alcune dritte rimangono valide in ogni caso: se si è preoccupati di sbagliare dosaggio meglio scegliere all’inizio prodotti semplici e pratici all’assunzione come le pastiglie gel di CBD; se si è alla ricerca di un prodotto versatile e che possa essere usato per più scopi l’ideale è l’olio di cannabidiolo alimentare buono anche per la pelle o da aggiungere ai cosmetici e se si sta cercando, infine, solo qualcosa per uso ludico tra i prodotti CBD più adatti ci sono certamente le infiorescenze.