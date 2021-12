Malumori tra studenti cilentani per il Super Green Pass

Malumori tra gli studenti cilentani per le nuove regole in vigore da oggi. Il Super Green pass, infatti, è obbligatorio per salire a bordo dei mezzi pubblici, ma non a scuola. Per tantissimi pendolari, quindi, da oggi cominciano i disagi. Chi non è vaccinato può entrare in classe, ma non arrivarci con i mezzi pubblici.

I disagi per gli studenti cilentani

Il problema interessa da vicino i tanti studenti che raggiungono le scuole superiori di Capaccio Paestum, Roccadaspide, Vallo della Lucania, Castelnuovo Cilento, Sapri ed anche i centri valdianesi, ma di fatto riguarda proprio tutti coloro che utilizzano mezzi pubblici per recarsi a scuola.

Le testimonianze

«Ogni giorno prendo il treno e raggiungo il liceo artistico di Salerno. Ho 16 anni, non sono vaccinata eppure fino al 15 gennaio dovrò avere il super green pass per andare a scuola», dice una studentessa di Agropoli. Gli fa eco un giovane che da Casal Velino si reca a Vallo della Lucania al liceo: «Voglio vaccinarmi, ma il caos degli open day non mi ha permesso fin ora di farlo. Ora sarò costretto a farmi il tampone ogni 48 ore per andare a scuola».

«Non voglio pesare sui miei genitori obbligandoli a pagarmi il tampone, farò il vaccino, ma non sono sicura che questo green pass possa essere realmente la soluzione idonea considerato anche che sottoporsi a sedute vaccinali in questo periodo con gli open day è praticamente impossibile. La scorsa settimana sono stata più di un’ora sotto la pioggia senza riuscire a vaccinarmi», il commento di un’altra studentessa di Policastro Bussentino.

Le polemiche tra gli studenti cilentani sono quindi molteplici, ma al momento l’unica soluzione per non subire restrizioni sembra il vaccino.