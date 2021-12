Cluster a scuola: i contagi ad Agropoli sono 49

L’Asl Salerno ha comunicato i dati ufficiali relativi ai nuovi contagi registrati ad Agropoli. “Come immaginavamo, in seguito alle verifiche fatte sui contatti del personale e dei bambini della scuola Cafarelli risultati positivi nei giorni scorsi, i casi Covid sono ulteriormente aumentati – ha spiegato il sindaco Adamo Coppola – Ad oggi registriamo un nuovo contagio anche presso la scuola Rossi Vairo”.

“In queste ore sono stato in stretto contatto con le autorità sanitarie per comprendere l’evolversi della situazione; sabato avevo già disposto la chiusura dell’istituto di località Moio per il 6 e il 7 dicembre. Qualora dovessero esserci ulteriori decisioni ve lo comunicherò tempestivamente – ha chiarito il primo cittadino – Con i colleghi dell’amministrazione comunale stiamo seguendo con molta attenzione l’evolversi della situazione, attuando tutti i protocolli, nei limiti delle competenze di un Comune”.

Poi un appello: “Invito la cittadinanza a prestare la massima attenzione, a rispettare rigorosamente le regole anti-contagio e ad informarsi unicamente tramite le comunicazioni del Comune che vengono pubblicate nel momento in cui l’Asl Salerno trasmette i dati ufficiali sull’andamento dei contagi”.

Infine Coppola rivolge un pensiero ai bambini che sono risultati positivi al covid negli ultimi giorni: “Per fortuna le loro condizioni al momento non destano preoccupazione e questa è la notizia più importante. Auguro a tutti pronta guarigione. Noi saremo vicini alle famiglie in isolamento per qualsiasi esigenza”.