Ogliastro Cilento: comune “assume” un collaboratore volontario

OGLIASTRO CILENTO. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Paolo Astone, ha deciso di conferire un incarico di collaborazione, a titolo gratuito, ad un dipendente in pensione.

La decisione in seguito alla carenza di personale che si registra presso l’Ufficio della Segreteria del primo cittadino del Comune.

L’Ente, si avvarrà del supporto di un funzionario del Comune di Cicerale, in pensione dal Settembre 2021; svolgerà funzioni amministrative e attività riconducibili all’Area demografica presso l’ufficio di segreteria del Sindaco.

Il rapporto di collaborazione durerà un anno, sarà riconosciuto un rimborso spese, per recarsi presso gli uffici comunali e, inoltre, l’incaricato, potrà utilizzare tutte le strumentazioni in dotazione del Comune, che saranno utili a svolgere, nel migliore dei modi, tutte le attività.

Le finalità

Con una normativa del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è possibile conferire incarichi a collaboratori in quiescenza.

La strategia serve a colmare le gravi carenze di organico che si registrano soprattutto nei piccoli Comuni; apportando dei disagi per i cittadini, il tema sui posti vacanti nella Pubblica Amministrazione, è, a volte, sottovalutato.

Durante questi mesi, poi, si sono registrate nuove cessazioni, da parte di dipendenti che hanno fatto ricorso alla nuova disciplina previdenziale “Quota 100”; come nel caso del dipendente che presterà servizio presso la casa comunale di Ogliastro.

Il commento

“Abbiamo deciso di avvalerci della collaborazione di un funzionario che si è sempre distinto per il lavoro svolto, con costanza ed efficienza, svolgendo al meglio tutti gli adempimenti assegnati. Sarà un modo per trasferire tutte le competenze acquisite nel corso degli anni e portare avanti e in modo organizzato, tutti i processi amministrativi”– così fanno sapere da palazzo di città.