New Basket Agropoli Paestum sconfitta a Lamezia

Sconfitta in trasferta per la New Basket Agropoli Paestum contro Basketball Lamezia nella 10° giornata di andata del campionato. I calabresi con questa vittoria raggiungono quota 14 punti, mentre la New Basket Agropoli Paestum resta a 6 punti con due partite da recuperare. I padroni di casa impongono subito il loro gioco dalle battute iniziali, giocando con intensità e aggressività ogni possesso.

A fine primo tempo, i delfini sono sotto di 6 punti sul 41-35. Nel 3°quarto, la pressione difensiva e i numerosi secondi tiri concessi dalla difesa della New Basket permettono ai lametini di allungare fino al 61-49. Nell’ultima frazione, i cilentani provano a reagire ma Lamezia allunga e consolida il vantaggio fino al 85-67 conclusivo.

Queste le parole di coach Lepre a fine match :”E’ stata una partita strana, abbiamo approcciato con leggerezza e abbiamo subito molto il loro gioco. Dopo il timeout, siamo rientrati più concentrati e siamo rimasti a contatto fino al 3° quarto, poi loro sono stati bravi a scavare un solco importante con i tiri da 3 e grazie ad alcune dubbie decisioni arbitrali hanno allungato il divario. Adesso ci aspettano 4 gare in 15 giorni e dovremo essere bravi a portare a casa più punti possibili”.

(23-18, 41-35, 61-49)

BASKETBALL LAMEZIA: Romeo 13, Spasojevic 8, Monier 6, Tartamella 6, Terreni 16, Conti, Ferretti 9, Sakellariou 24, Giampà F , Grande , Miscimarra 3, Giampà G . Coach: Barilla.

NEW BASKET AGROPOLI PAESTUM: Borrelli 9, Farese 8, Lepre G 9, Dell’Omo 2, Landgren 10, Pekic 14, Norci, Molinaro 6, Bevilacqua, D’Urzo 9, Porreca. Coach Lepre.