Gelbison-Acireale: arriva la prima sconfitta vallese davanti alle telecamere di Sportitalia

Si è tornati in campo nel pomeriggio di oggi per il quattordicesimo turno del girone I di Serie D. La Gelbison era di scena in casa contro l’Acireale allo stadio “Morra”: i rossoblù cercavano i tre punti dopo il pari di domenica scorsa contro il Cittanova. La gara dei cilentani, diretta da Fabrizio Pacella di Roma 2, termina 0-1 con la squadra di Gianluca Esposito che resta a quota 33 punti sola in testa alla classifica.

Gelbison-Acireale: il primo tempo

Dopo i primi minuti di studio è l’Acireale a passare avanti: al 5′ Mautone sbaglia un alleggerimento difensivo consentendo a Piccioni di presentarsi davanti a D’Agostino per il momentaneo 0-1. Dopo dieci minuti altra tegola per i cilentani con Uliano che abbandona il campo, rilevato da Graziani, per noie muscolari. Al 18′ ci provano i rossoblù con il cross di Chinnici che trova l’inserimento di testa di D’Angelo di poco fuori dai pali dei siciliani. Occasionissima, sul fronte opposto, per i siculi al 31′ con Russo, dal cuore dell’area, che calcia malamente al lato. La Gelbison risponde con Sparacello che al 38′ chiama all’intervento di pugno D’Alterio, estremo difensore dell’Acireale. Dopo due minuti è invece Gagliardi, su punizione, a mettere di mezzo metro sopra la traversa ospite mancando il punto del pari.

La ripresa

Nella seconda frazione, avara di emozioni, al nono primo guizzo per Gagliardi che di testa, su cross da sinistra, non inquadra la porta acese. Dopo due minuti azione simile con Corado, da poco in campo, che non impatta la sfera in scivolata. Poi succede poco sino alle battute finali quando Corado a tre dal gong finale in rovesciata impegna D’Alterio. Dopo 4 di recupero finisce 0-1 per l’Acireale che fa sua la gara andata in onda sui canali di Sportitalia.

Il tabellino

GELBISON (3-5-2): D’Agostino; Ferrante (62′ Onda), Gonzalez, Pipolo (56′ Corado); Gagliardi, Uliano (11′ Graziani), Mautone, D’Angelo (62′ Barbetta), Chinnici (76′ Ferrara), Ambro, Sparacello. A disp.: Gesualdi, Cardore, Di Fiore, Pinto. All. Esposito.

ACIREALE (3-5-1-1): D’Alterio; Cannino, De Pace (43′ st Savanarola), Cadili; Tumminelli (44′ st Figliomeni), Correnti (13′ st Ortolini), Lodi, Garetto, Todisco; Russo; Piccioni (13′ st Cristiani,). A disp.: Ruggiero, Giordano, Cottone, Joao Pedro, Lo Monaco,. All. De Sanzo. ARBITRO: Pacella di Roma 2 (Gookooluk-Rastelli).

MARCATORI: 6′ Piccioni Ammoniti: Graziani Recupero: 2′ pt, 4′ st