Castelnuovo, si torna al sistema delle convocazioni per i vaccini

I problemi organizzativi al centro vaccinale di Velina sono stati egregiamente e tempestivamente risolti dal sindaco Eros Lamaida, a cui vanno i ringraziamenti dell’associazione dei consumatori CODICI nella persona del segretario della Delegazione Cilento avv.Giuseppe Perillo, che aveva sollevato la problematica.

La campagna vaccinale proseguirà pervedendo la CONVOCAZIONE e l’OPEN DAY alle 200 persone che ritireranno il ticket.

In tutte le giornate di somministrazione saranno vaccinati sia i CONVOCATI DALLA PIATTAFORMA sia le persone in open day, quest’ultime nel limite di 200 persone. Per chi parteciperà all’OPEN DAY dovrà ritirare prima dell’inizio della seduta, presso gli agenti della Protezione Civile di Castelnuovo Cilento presenti sul posto, il ticket per sottoporsi alla vaccinazione. I ticket disponibili sono circa 200 ed indicano l’orario in cui bisognerà presentarsi, per evitare lunghe file.

Corsia preferenziale, senza fila e convocazione, per i malati oncologici, immunocompromessi, dializzati,trapiantati, in attesa di trapianto e titolari di legge 104.

Le date al centro vaccinale di Castelnuovo Cilento sono le seguenti

-giorni 3, 7, 14, 15, 20, 22, 27 e 29 dicembre dalle 14.30 alle 18.30;

-giorni 4 e 11 dicembre dalle 9.30 alle 12.30.

Cordiali saluti avv.Giuseppe Perillo (segretario CODICI Delegazione Cilento -associazione nazionale consumatori)