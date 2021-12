Agropoli. “Totore il Pastore” è il nuovo personaggio del Natale Agropolese

Questo Natale, in occasione dei festeggiamenti previsti nel cartellone degli eventi agropolesi, il direttore artistico Roberto Apicella ha chiamato in campo l’Associazione O Cilento, per creare un’alternativa valida al Presepe Vivente, impossibile da attuare, a causa del Covid-19 e, dunque, le ragazze del team, hanno pensato di optare, per un Presepe Itinerante, dando vita a un personaggio simpatico e genuino: “Totore”, il pastore cilentano.

Il tour prevede tre tappe; la partenza è fissata davanti alla Chiesa della Madonna Delle Grazie. Lì, ad attenderli ci sarà Totore, che li inviterà ad entrare nelle chiese della piazzetta e del borgo, per mostrare loro gli spettacolari presepi artigianali riprodotti e nel mentre, come la trazione dei cantastorie vuole, racconterà a grandi e piccini, la storia della Nascita di Gesù, in una chiave rivisitata, ironica, ma soprattutto identitaria, attraverso i prodotti simbolo del Cilento.

Le restanti tappe, condurranno tutti i presenti nel borgo, presso le Chiese della Madonna di Costantinopoli e dei Santi Pietro e Paolo.

Le dichiarazioni dei membri dell’Associazione O Cilento:

“Il servizio è del tutto gratuito, pensato e immaginato per le famiglie e i bambini del territorio e per i tanti visitatori che sceglieranno Agropoli, quale meta invernale del loro soggiorno nel Cilento.

È un progetto originale, dove non mancano, però, la fede e la tradizione, che a Natale, la fanno da padrone. Ma ciò che conta più di tutto è che attraverso questo percorso i bambini avranno modo di sviluppare anche delle conoscenze legate al loro territorio d’origine. Ad accompagnare il costume di Totore, infatti ci saranno foglie d’alloro, un sacco con i ceci di Cicerale e un’ampolla contenente olio d’oliva…il resto venite a scoprirlo da soli!”

Chi è Totore?

Ad interpretare il pastore Cilentano sarà un animatore locale. Formatosi fuori dal proprio territorio d’origine, Alessandro Pippa, classe ’90, annovera un’importante gavetta su scala nazionale (da Pugnochiuso Resort Gruppo Marcegaglia Puglia, all’Isola di Albarella Gruppo Marcegaglia Rovigo Veneto, all’esperienza di Speaker Radiofonico per Radio Bussola 24 e quella di telecronista sportivo per Guendalina Tv). Pronto a servire in maniera professionale il suo pubblico, garantirà l’allegria e il coinvolgimento di tutti i bambini, rendendoli i veri protagonisti di questo Natale 2021.

Per info e prenotazioni: 3205622145 – 3923546397