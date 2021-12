Caos nella notte ad Agropoli per due distinti episodi avvenuti presso il porto turistico e in via Piave. Nel primo caso un’automobile che transitava sul molo si è schiantata contro il distributore di carburante. Indagini in corso per ricostruire l’accaduto e i responsabili.

In via Piave, invece, in seguito ad una lite che ha coinvolto diverse persone, un’auto è finita nelle vetrine di un locale.

Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di Agropoli.