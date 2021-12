Tragedia sul lavoro: pizzaiolo cilentano muore schiacciato da forno a Milano

Tragico infortunio sul lavoro, nel pomeriggio di sabato 4 dicembre, all’interno di un ristorante pizzeria di Parabiago. Un pizzaiolo di 41 anni è rimasto schiacciato dal forno che stava controllando ed è morto. L’incidente è avvenuto attorno alle 14.40 all’interno della ex pizzeria Emy, locale in ristrutturazione per cambio di gestione che si trova in via IV Novembre, 49.

La vittima, Michele Esposito, originario di Montecorice, aveva una sorella a Segrate. Sul luogo della tragedia, il sindaco di Parabiago, Raffaele Cucchi.

Morto pizzaiolo cilentano: i fatti

Da una prima ricostruzione dei soccorritori, Esposito — il pizzaiolo stava l’impianto elettrico per la cottura delle pizze quando è stato schiacciato dal forno stesso, probabilmente franato improvvisamente. Il lavoratore non ha fatto neppure in tempo a chiedere aiuto. Pochi minuti dopo, nel locale, è rientrato il titolare che si era assentato per andare a pranzo. Non appena si è accorto della situazione l’imprenditore ha chiamato il 118 e i carabinieri.

I soccorsi

Purtroppo, quando i soccorritori sono giunti in via IV Novembre, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio. Oltre ai carabinieri e alla Croce rossa, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Legnano e l’Ats Milano ovest. Presenti anche gli agenti di polizia locale del Comune di Parabiago, che hanno effettuato i rilievi.