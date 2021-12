Serie D girone I: Polisportiva in trasferta, in casa la Gelbison

Torna in campo nel pomeriggio di domenica il girone I di Serie D, con il programma valido per la quattordicesima giornata di campionato. Il raggruppamento vede inserite ben venti formazioni: dieci siciliane, cinque calabresi e cinque campane. Tra queste le uniche due cilentane di quarta serie: la Gelbison e la Polisportiva Santa Maria. I rossoblù di Gianluca Esposito saranno di scena in casa al “Morra” contro l’Acireale mentre trasferta in terra sicula in casa del Giarre per i giallorossi di Angelo Nicoletti. Questo il programma delle gara in programma domani.

Serie D girone I, il prossimo turno: le gare del week-end valevoli per la quattordicesima giornata

Gelbison-Acireale

Lamezia Terme-Cavese

Giarre-Polisportiva Santa Maria

Castrovillari-Sancataldese

Fc Messina-Troina

Licata-Trapani

Portici-Sant’Agata

Real Aversa-Paternò

San Luca-Cittanova

Biancavilla-Rende

La classifica del raggruppamento dopo tredici giornate

Gelbison 33; Lamezia Terme 31; Cavese 27; Paternò 25; Acireale 24; Santa Maria 23; Cittanova 22; Real Aversa 21; Licata 20; Trapani, Sant’Agata 17; San Luca 16; Portici 15; Rende, Castrovillari 13; Sancataldese 10; FC Messina 8; Giarre 7; Biancavilla 6; Troina 4.

I risultati dello scorso fine settimana del girone I di Serie D

Cittanova-Gelbison 0-0

Santa Maria-Castrovillari 1-3

Cavese-Real Aversa 1-0

Sant’Agata-Lamezia Terme 1-2

Acireale-Portici 1-1

Trapani-San Luca 2-0

Paternò-Fc Messina 8-1

Rende-Licata 1-1

Sancataldese-Biancavilla 3-2

Troina-Giarre 1-1