Sant’Arsenio, infiltrazioni nei locali del micronido: scuola chiusa

SANT’ARSENIO. Piove nella scuola, disposta la chiusura. Accade a Sant’Arsenio, dove il sindaco Donato Pica ha firmato un’ordinanza per la chiusura della struttura di proprietà delle Suore del Sacro Cuore, sita in Piazza Mons. A Pica, utilizzate come micronido comunale.

Qui, infatti, è stata riscontrata la presenza di infiltrazioni di acqua piovana proveniente dalla copertura. “In particolare – fanno sapere da palazzo di città – le infiltrazioni riguardano diffusamente l’intradosso del solaio, interessando anche un pilastro in cemento”.

Di qui la sospensione delle attività del micro-nido fino al prossimo 15 dicembre, in attesa degli interventi di manutenzione.