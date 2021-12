San Giovanni a Piro, “sicurezza sul territorio”: Comune punta a finanziamenti

SAN GIOVANNI A PIRO. Il Comune, guidato dal Sindaco Ferdinando Palazzo, intende partecipare al Bando regionale per l’accesso a contributi per progetti in materia di sicurezza urbana e polizia locale.

Le finalità

Il Bando è indirizzato al finanziamento di progetti di investimento volti all’adeguamento tecnologico, tecnico strumentale e logistico delle polizie locali; con un’attenzione specifica al miglioramento dell’efficienza strumentale dell’Ufficio principale e del parco macchine, con il rinnovo, cioè, delle auto in dotazione.

Implementazione, inoltre, di centrali operative della polizia con sistemi avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza.

L’importo complessivo stanziato per i finanziamenti è di € 200.000,00; l’importo massimo per progetto è di € 30.000,00. Possono partecipare i singoli comuni dotati di un servizio di polizia locale.

La Regione Campania promuove la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana; per prevenire e contrastare fenomeni di disagio sociale e di degrado urbano; in rapporto alle caratteristiche e problematiche di ciascun contesto territoriale.

Ha sviluppato negli anni una politica attiva sulla sicurezza e la legalità; approvando leggi che hanno consentito il finanziamento di progetti di sicurezza urbana integrata promossi dalle amministrazioni locali.

“Vogliamo assicurare più sicurezza sul territorio, con un occhio di riguardo anche ai giovani presenti sul territorio. Riteniamo opportuno, altresì, dotare di mezzi e servizi più tecnologici a servizio della polizia locale”- così l’amministrazione.