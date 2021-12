“RicreiAmo il Natale”: a Castellabate tutti gli appuntamenti da non perdere

Dopo un anno di stop, c’è tanta voglia di darsi da fare. l’Associazione culturale “Ricreiamoci” di Castellabate è pronta a ripartire e ritornare alle tradizionali attività natalizie che riescono, da sempre, a rendere ancora più unico il periodo più bello dell’anno, riuscendo a coinvolgere ed emozionare grandi e piccoli.

Il calendario proposto è ricco di eventi. Si parte Martedi 7 Dicembre alle ore 14:30 in piazza “Caduti del Mare” a Santa Maria di Castellabate con l’allestimento del consueto albero di Natale, addobbato e realizzato grazie alla partecipazione di tutti. Ognuno infatti, avrà la possibilità di personalizzare l’albero, portando con sé, una pallina o un oggetto, che verranno poi appesi e sistemati per decorarlo al meglio.

Il 12 Dicembre invece, allo stesso orario, l’evento si sposterà ad Alano, presso piazza “Santa Rosa”, dove l’albero verrà abbellito anche in collaborazione con la parrocchia antistante di Sant’Antonio e Santa Rosa. Altro evento da non perdere è Giovedi 23 Dicembre, alle 14:30, quando, verrà allestita la magica casa di Babbo Natale. In piazza “Lucia”, i bambini avranno l’opportunità di incontrare Babbo Natale, alla quale potranno consegnare la loro letterina dei regali e divertirsi grazie alla collaborazione con l’asilo nido – ludoteca “Fata Dodò”. Ci saranno gonfiabili, balli di gruppi, giochi e animazioni che renderanno l’atmosfera incantata e ricca di magia. Qualche ora di sana allegria in compagnia che farà felici bambini e non. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid attuali e sarà garantita la diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell’associazione.

“Ci teniamo a ringraziare il Comune di Castellabate per la disponibilità concessaci, la comunità parrocchiale di Santa Maria a Mare e di Sant’Antonio e Santa Rosa e anche i tanti commercianti e privati che hanno aiutato, con un gentile contributo, alla realizzazione delle manifestazioni. Il nostro obiettivo, è quello di regalare un po’ di spensieratezza, dopo i brutti momenti vissuti nell’ultimo anno. Il Natale è l’occasione giusta per cercare di mettere da parte i tristi pensieri e vivere, in serenità, l’atmosfera incredibile che solo questo periodo riesce a dare. Rispettando le regole attuali, cerchiamo di ripartire insieme”. Queste le parole da parte dei tanti ragazzi dell’Associazione culturale “Ricreiamoci”, guidati dal presidente Ovidio De Santis.