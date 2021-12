Il Piano di Zona S10 traccia il bilancio del 2021

Un anno di intenso lavoro al servizio dei cittadini. Un anno complicato con l’insorgere di nuove esigenze a causa dell’emergenza Covid. Tuttavia in prima linea sono rimasti gli Assistenti Sociali e la Psicologa del Consorzio Sociale Vallo di Diano-Tanagro-Alburni Ambito S10. Nessuno stop ma anzi un aumento delle prese in carico dei Servizi Sociali Territoriali. Ben sei gli ambiti di intervento, dall’Area Responsabilità Familiare all’Area Minori; dall’Area Minori Stranieri Immigrati all’Area Indigenza/Bisogno.

Poi l’Area Anziani e Disabili e quella del Disagio Sociale. Non ultima la gestione dei progetti PUA per il Reddito di Cittadinanza. “Un lavoro importante che viene svolto quotidianamente in silenzio, senza fare clamore. Un lavoro al servizio dei cittadini, delle fasce fragili – ha affermato il presidente del Consorzio Sociale, Vittorio Esposito – ritengo doveroso riconoscere il grande impegno profuso dal direttore Florio, dalle assistenti sociali nonché dalla psicologa, un lavoro prezioso portato avanti a testa bassa con il contributo essenziale dal Cda e dai consiglieri del Consorzio. A loro il mio personale ringraziamento” ha aggiunto il presidente Esposito.

Il comprensorio Vallo di Diano, Alburni e Tanagro mostra nei numeri una fragilità sociale spiccata con la necessità di sempre maggiori interventi. Nel 2021 per l’ Area Responsabilità Familiare sono in totale 131 i nuclei familiari in carico; complessa poi la situazione dell’Area Minori: 51 i minori a cui si eroga il Servizio di Educativa Domiciliare; 67 i minori a cui si eroga l’Educativa Territoriale del Progetto ITIA; 29 i minori /alunni che usufruiscono del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica; 19 i minori in Affido; 15 i minori in Comunità Familiari. Nell’Area Responsabilità Familiare vengono seguiti anche 15 casi segnalati per maltrattamenti in famiglia. Per l’Area Minori Stranieri Immigrati al momento sono 58 i minori stranieri non accompagnati presenti nelle Comunità. Per l’Area Indigenza/Bisogno sono 305 i nuclei familiari che usufruiscono del Banco Alimentare. Per l’Area Anziani e Disabili sono 180 gli anziani e disabili che usufruiscono del Servizio di Assistenza Domiciliare. Vengono seguite attualmente ben 65 persone a cui viene erogato l’Assegno di cura. Per l’Area Disagio Sociale al momento sono 32 gli adulti che usufruiscono dei Tirocini Formativi Risocializzanti; 15 adulti sono seguiti per Disagio sociale e socio-sanitario ed altri 5 adulti sono in carico per il progetto di Vita Indipendente. Al momento poi 13 persone sono seguite in R.S.A.

“Questi sono solo alcuni dei tanti, troppi casi, che i nostri servizi sociali seguono quotidianamente in silenzio – ha aggiunto il presidente Esposito – Situazioni complicate che vengono trattate con il doveroso rispetto ed attenzione. Il Consorzio Sociale collabora quotidianamente con la Procura della Repubblica ed il Tribunale dei minori per i casi di violenza di genere e sui bambini. Lo facciamo consapevoli della grande responsabilità che ci assumiamo coinvolti come siamo nella sfera provata ed intima di soggetti fragili e bisognosi di supporto ed aiuto. Ecco perché dico grazie ai nostri preziosi e validi collaboratori, invitando contestualmente la società civile a tenere in debita considerazione il lavoro svolto al servizio del territorio dal Consorzio Sociale” ha concluso il presidente Esposito.