Dopo un lungo periodo piovoso è in atto una breve tregua. Tuttavia è già in arrivo una nuova intensa perturbazione che comporterà rovesci e temporali sparsi con nuova allerta della Protezione civile. Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: al mattino schiarite temporanee. Nel pomeriggio graduale peggioramento con nuove piogge in serata.

DOMENICA: tempo instabile con piogge e temporali sparsi. Calo termico con spruzzate di neve sui monti.