L’Almanacco del 3 Dicembre 2021

Almanacco del 3 Dicembre 2021:

Santi del giorno: San Francesco Saverio (Sacerdote)

San Birino di Dorchester (Vescovo)

San Cassiano di Tangeri (Martire)

San Sofonia (Profeta)

San Francesco Saverio è il protettore di missionari, marinai, turisti

Etimologia: Saverio, deriva dallo spagnolo “Xavier”, personale la cui etimologia va fatta risalire al toponimo “javier”, “casa nuova”. In Italia è attestato in tutto il meridione, laddove più forte è stata l’influenza spagnola.

Proverbio del giorno:

In dicembre prendi legna e dormi.

Aforisma del giorno:

Rammentatevi, o figliuole, che io sono nemico dei desideri inutili, non meno di quello che lo sia dei desideri pericolosi e cattivi, poiché, sebbene ciò che si desidera sia buono, nulladimeno il desiderio è sempre difettoso in riguardo a noi, specie allorquando è misto a soverchia sollecitudine, giacché Dio non esige questo bene, ma un altro nel quale vuole che ci esercitiamo. (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi:

1992 – Primo SMS della storia: «Merry Christmas» era il contenuto del messaggio inviato, il 3 dicembre del 1992, dal computer dell’ingegnere inglese della Vodafone, Neil Papworth, al telefono cellulare di un collega.

1967 – Barnard esegue il primo trapianto di cuore su un essere umano: Il cuore del 55enne Louis Washkansky era ormai al capolinea e la sua ultima speranza di vita era affidata all’abilità medica di Christiaan Barnard, valente chirurgo sudafricano, destinato ad entrare nella storia della medicina.

Sei nato oggi? Il tuo atteggiamento chiuso, introverso e taciturno non di rado ti crea dei problemi che potrebbero essere facilmente superati, se solo ti sforzassi di sorridere un poco di più. Nel lavoro, che di solito svolgi nella tranquillità di un piccolo studio o laboratorio, sei molto attento e capace. In amore, se non vuoi restare solo, devi essere più fiducioso, spontaneo e disponibile.

Celebrità nate in questo giorno:

1948 – Ozzy Osbourne “Padrino dell’heavy metal” è solo il più popolare dei tanti appellativi che gli sono stati affibbiati, per aver fatto la storia della variante più “aggressiva” del rock.

1857 – Joseph Conrad: Tra i grandi maestri del romanzo europeo dell’Ottocento, vita e creazione letteraria ebbero in lui un comune denominatore: l’avventura! Nato a Berdyčiv (all’epoca in Polonia, oggi in territorio ucraino) e morto nel 1924 a Bishopsbourne, in Inghilterra, si avviò giovanissimo a una vita di mare, viaggiando in Estremo Oriente, Sudamerica e Africa e raccogliendo preziose esperienze umane e culturali tradotte in racconti e romanzi avvincenti.

1930 – Jean-Luc Godard: Tra i fondatori della celebre Nouvelle Vague, di cui il suo primo capolavoro Fino all’ultimo respiro (1959) è stato il manifesto cinematografico. Nato a Parigi.

1955 – Pier Ferdinando Casini: Nato a Bologna, politico. E’ stato Presidente della Camera dei deputati dal 2001 al 2006. E’ Presidente onorario dell’Unione Interparlamentare e presidente dell’Internazionale Democratica Centrista. Ha sempre avuto una posizione netta e decisa contro il riconoscimento di diritti alle coppie omosessuali.

Scomparsi oggi:

1979 – Alighiero Noschese: Il padre di tutti gli imitatori della televisione italiana, nacque a Napoli ma la sua famiglia era originaria di San Giorgio a Cremano.