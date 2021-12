Emergenza Covid: a Magliano Vetere agevolazioni sulla Tari

L’Amministrazione comunale di Magliano Vetere, con a capo il sindaco Carmine D’Alessandro, ha reso noto che, nell’ambito dell’emergenza Covid, la Giunta comunale ha approvato delle agevolazioni inerenti alla Tari 2021 per le attività economiche, nonché per la destinazione di parte degli importi assegnati dal Decreto “sostegni-bis” alla riduzione delle tariffe TARI 2021 per le famiglie.

Il D.M. del 24/06/2021 ha stabilito che gli importi spettanti a ciascun Comune da destinare ad agevolazioni sulle tariffe TARI solamente per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni anti-COVID, attribuendo al Comune di Magliano Vetere l’importo di c. 3.761,76.

Il D.M. (Min. Interno di concerto con il Mel), ha stabilito, inoltre, gli importi del riparto del Fondo di solidarietà alimentare disposto dall’articolo 53 del D.L. “sostegni-bis” destinati all’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, quale appunto la Tari, attribuendo al Comune di Magliano Vetere l’importo ad €. 9.524,52.