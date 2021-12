De Luca: “I no vax? Vadano al diavolo”

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ribadisce di “non perdere più tempo con i no vax”. “Vadano al diavolo, punto e basta – dice in diretta Fb – non perdiamo tempo”. “Vi chiedo di non seguire più le trasmissioni televisive. Le quantità di bestialità che si dicono, la quantità di cose campate in aria e non verificate è veramente sconvolgente”.

“Mi è capitato di seguire un servizio televisivo su una rete pubblica – ha aggiunto De Luca – che riferiva di una sperimentazione sui danni provocati dal vaccino fatta da alcuni medici in Gran Bretagna. Dopo un servizio di 5 minuti veniva detto che gli stessi medici ci dicono che la sperimentazione non è completata e i dati non sono attendibili. E c’era bisogno di parlare per 5 minuti a raccontare frottole?”

“Questo è quello che succede ogni sera nelle televisioni italiane, è una cosa vergognosa e totalmente irresponsabile. Ripeto, in queste trasmissioni pollaio dove vengono invitati individui che non hanno nessuna credibilità, in queste trasmissioni si diffonde soltanto disinformazione e stupidità. Quelli che promuovono queste trasmissioni hanno interesse non alla trasparenza dell’informazione, hanno interesse a gonfiare il problema per aumentare gli ascolti televisivi, punto e basta”.