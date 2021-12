Auto a fuoco nella notte, paura ad Omignano

OMIGNANO. Attimi di paura nella notte ad Omignano Scalo. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare il rogo di una automobile. A prendere fuoco una vettura parcheggiata davanti ad una abitazione in via Nazionale. Sono stati i presenti a far scattare l’allarme.

Auto a fuoco, i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania. Del caso sono stati informati anche i carabinieri.

Da comprendere le cause che hanno determinato il rogo, se questo si divampato accidentalmente o la sua natura è dolosa. Indagini in corso.