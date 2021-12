Sanza: muore madre generale delle suore. Altra vittima del virus

SANZA. Si complica la situazione Covid con il riscontro di altri cinque casi di positività al virus. Massima attenzione con l’attivazione di un sistema di monitoraggio costante della situazione da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Esposito.

Dei positivi sono emersi anche a seguito dei risultati dei tamponi di controllo effettuati sui militari dell’Arma della locale stazione Carabinieri che hanno evidenziato la positività di altri due uomini che si aggiungono al comandante della stazione, già risultato positivo ed in isolamento da alcuni giorni.

I contagi a Sanza

Al momento quindi i casi di positività totali a Sanza sono 16 di cui una donna ricoverata in condizioni serie in ospedale ad Agropoli. Sono in corso le verifiche ed i tamponi di controllo alla rete di contati diretti degli ultimi casi accertati, dunque non è da escludere che il numero di contagiati nelle prossime ore possa salire ancora.

Da qui il monito del sindaco, Vittorio Esposito, ai cittadini ad indossare la mascherina in ogni luogo e soprattutto ad evitare ogni forma di assembramento anche in pubblico.

Il lutto per la morte della madre generale delle suore

Intanto proprio ieri è stata comunicata la morte a Roma della madre generale delle suore dell’istituto religioso delle Figlie di nostra Signora al Monte Calvario, che gestiscono la scuola dell’infanzia Maria Josè in via Santa Brigida.

La suora, 56 anni e non vaccinata, di rientro dalla Polonia ha contratto il Covid che l’ha strappata alla vita. Un momento di dolore per le suore di Sanza che hanno espressamente chiesto all’amministrazione comunale di rispettare un giorno di lutto, con la chiusura per la giornata di domani dell’Asilo di via Santa Brigida.

“Esprimiamo a nome di tutta la comunità la nostra vicinanza e sentimenti di tristezza per la scomparsa della Madre generale delle suore dell’istituto religioso delle Figlie di nostra Signora al Monte Calvario con la quale, voglio ricordare – ha affermato il sindaco Esposito – abbiamo lavorato insieme la scorsa primavera per scongiurare la chiusura dell’istituto. Ci uniamo dunque al lutto della congregazione abbracciando idealmente le suore della nostra Scuola materna, esprimendo le nostre più sentite condoglianze”. Oggi la Scuola materna di via Santa Brigida rimarrà chiusa per lutto.