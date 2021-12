Ogliastro Cilento: continua il viaggio con “Storie al femminile” | 4 Dicembre

OGLIASTRO CILENTO. Continua il viaggio nella creatività letteraria in rosa di Storie al Femminile che ci terranno compagnia, per tutto il nuovo anno, al Palazzo della Fondazione Matteo e Claudina de Stefano di Ogliastro Cilento.

Uno spazio all’ascolto condiviso per dare voce a scrittrici di generazioni e generi letterari diversi che presenteranno i loro romanzi e saggi, molti dei quali ambientati proprio nel territorio cilentano.

Con il terzo appuntamento in programma sabato 4 dicembre, dalle 17, il ciclo di incontri ospiterà Ernesta de Masi, autrice del volume Inventrici, la creatività è donna (Susil edizioni), in dialogo con Alfonso Sarno, giornalista e curatore dell’intera rassegna culturale. Partecipe in prima linea Barbara Riccio de Stefano, presidente della Fondazione sempre attenta alle tematiche di genere, insieme a Debora Longo, neo-assessore alla cultura di Ogliastro che, sin da subito, ha abbracciato il progetto.

Laureata in Fisica, la de Masi ha prodotto numerose pubblicazioni; oggi, si dedica alla divulgazione e alla formazione di discipline scientifiche. Partendo da una indagine di genere, il libro è una raccolta di ritratti di donne particolari che, a volte, per sbarcare il lunario, hanno lavorato sodo e si sono messe in gioco fino a diventare famose, passando alla storia.

Negli ultimi anni, per incoraggiare le giovani donne ad intraprendere studi e carriere in questo settore, vanno diffondendosi biografie di scienziati che, con la loro creatività e intelligenza, hanno prodotto risultati di grande valore in campo tecnologico, ma restano poche le scienziate che riescono ad affermarsi, ancora di meno quelle che vincono premi Nobel.

Da Inventrici, dunque, viene fuori un universo femminile fatto di creatività, originalità, forza e determinazione miste a razionalità e logica. Il prossimo incontro è in programma sabato 8 gennaio, sempre dalle 17, con Annella Prisco e il reading di Mary Attento del suo romanzo più recente: Specchio a tre ante, edito da Guida.

PER INFO: Ingresso libero, esibendo il Green pass. Posti limitati, nel rispetto delle vigenti norme per la prevenzione Covid-19, è obbligatoria la prenotazione scrivendo a: 334 6299035 www.fondazionedestefano.it