Giornata delle persone con disabilità: un incontro ad Agropoli

Il 3 dicembre, alle ore 10.30, presso gli spazi museali della Fornace di Agropoli, le associazioni Cilento4all e Lume, organizzano un incontro pubblico in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita nel 1992 dall’ONU.

All’evento, patrocinato dal Comune di Agropoli, parteciperà il sindaco, Adamo Coppola, l’assessore alle Politiche sociali, Vanna D’Arienzo, enti ed istituzioni scolastiche della città di Agropoli.

Nel corso della manifestazione, che si terrà in ottemperanza delle disposizioni per il contenimento del Covid, verranno condivisi i risultati delle attività realizzate dalle associazioni promotrici e le future iniziative ideate in favore delle persone con disabilità.

«La Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità – ha spiegato l’assessore D’Arienzo – ha lo scopo di promuovere e diffondere la piena inclusione delle persone con disabilità, in ogni ambito della società e di abbattere ogni forma di discriminazione e violenza».