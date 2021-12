Usi civici, un convegno a Sala Consilina

Il 3 dicembre 2021 alle 17, presso l’aula di Alta formazione “Consilium Senatoris” di Sala Consilina, si terrà il convegno dal titolo “Usi civici, prospettive ed opportunità”.

Nel corso dell’incontro si discuterà del decreto dirigenziale della Regione Campania per la sdemanializzazione di terreni gravati da usi civici. Si tratta del primo provvedimento in Campania e in Italia che va nella direzione di una sburocratizzazione e semplificazione vera e soprattutto concreta.

Al convegno parteciperanno, tra gli altri, l’Avvocato amministrativista, Nicola Senatore, il Consigliere Regionale, Tommaso Pellegrino e l’Assessore regionale all’Agricoltura della Campania, Nicola Caputo.

I posti per la partecipazione in presenza, a causa delle norme anti Covid-19, sono limitati e riservati a quanti abbiano effettuato già l’iscrizione.