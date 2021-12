Scuola, De Luca: indispensabile vaccinare i bambini

Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di un appuntamento a Palazzo Santa Lucia dove si sono presentati i risultati dell’avviso pubblico per la concessione di contributi volti a promuovere la qualità dell’architettura moderna e contemporanea sul territorio, ha ribadito la necessità di vaccinare anche i bambini, dai cinque anni.

“Mi auguro che la campagna vaccinale per i bambini da 5 a 11 anni possa partire dal 23 dicembre, ma sapete che si tratta di un tema delicato. Mai come in questo caso, dobbiamo affidarci alle valutazioni dei pediatri, dei ricercatori e della scienza”, ha sottolineato.

E ancora: “Per quello che mi riguarda è indispensabile avviare la campagna di vaccinazione per loro. Questo per tenerli a scuola, per evitare di tenerli chiusi a casa e per evitargli danni psicologici e formativi”.

“Dobbiamo dare prova di senso di responsabilità e di razionalità”, ha concluso De Luca