Celle di Bulgheria, agevolazioni Tari per famiglie e le attività danneggiate dal Covid

CELLE DI BULGHERIA. Agevolazioni straordinarie sulla Tari 2021 per i cittadini del Comune di Celle di Bulgheria. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gino Marotta, per aiutare le attività economiche presenti sul territorio e le famiglie penalizzate dalle restrizioni introdotte per il contenimento della pandemia da Covid-19, ha deliberato importati riduzioni alla tassa rifiuti che sta per essere recapitata presso le case di tutti i cittadini.

Le agevolazioni riguardano sia le utenze domestiche (immobili ad uso abitativo e relative pertinenze), sia quelle non domestiche (attività commerciali, studi professionali, artigiani, ecc.). Alle attività economiche sottoposte a chiusura obbligatoria a causa del covid viene riconosciuta un’agevolazione del 100% sulla quota variabile della tariffa tari attribuita d’ufficio e proporzionata al periodo di effettiva chiusura.

Agevolazione del 50%, invece, per le attività sottoposte a restrizioni da provvedimenti emergenziali. E per quanto riguarda le utenze domestiche verrà riconosciuta un’agevolazione del 20% ai richiedenti con Isee inferiore ai 7mila euro. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021. Il modello d’istanza potrà essere scaricato dal sito istituzionale del Comune o ritirato presso l’Ufficio Tributi.

“L’Amministrazione è vicina alle attività produttive e alle famiglie in difficoltà con i fatti – ha spiegato il sindaco Gino Marotta – L’approvazione di queste agevolazioni indica chiaramente la nostra volontà di aiutare tutti i commercianti e quelle attività artigianali che si sono trovate in difficoltà a causa della pandemia. Senza dimenticare – continua Marotta – le famiglie che non hanno reddito e che hanno vissuto mesi terribili. Resteremo a fianco di tutti i cittadini – conclude – e non lasceremo indietro nessuno. È un impegno che ci siamo presi già nelle prime fasi di questa emergenza”.