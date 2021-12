Capaccio, nel weekend al via “Un Natale in Collina”

E’ tutto pronto per “Un Natale in Collina”, evento che si svolgerà dal 3 all’8 dicembre presso il Parco “La Collinetta” di Capaccio Scalo. L’appuntamento è dedicato ai più piccoli in modo da far vivere loro un’atmosfera natalizia in un momento un po’ difficile.

Elemento fondamentale della manifestazione sono i Mercatini di Natale, 20 casette in legno che ospiteranno artigiani e street food per rendere l’atmosfera ancora più piacevole e tradizionale.

Il tutto sarà accompagnato da animazione , parata di natale ,spettacoli circensi, banda musicale, cori gospel e tanti altri spettacoli di animazione e intrattenimento.

Durante i 5 giorni si terranno laboratori creativi per bambini.

La manifestazione aprirà tutti i giorni alle 10:00 e chiuderà alle 23:00.”