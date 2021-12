AAA… cercasi assessori donna a Santa Marina

Il sindaco Giovanni Fortunato ha risposto alla nota dei consiglieri di opposizione che rilevavano l’illegittimità della Giunta appena nominata in quanto non rappresentava, secondo i princìpi di parità di genere stabiliti dalla legge, entrambi i sessi. “Di n.4 candidate presenti nella lista – ha spiegato il primo cittadino – solo una ha dato la disponibilità a ricoprire l’incarico di assessore” per cui c’è l’impossibilità di assicurare la percentuale di rappresentanza di genere.

“È incoerente – ha commentato la consigliera Daria Scarpitta – che un sindaco che si professa in un’intervista per la parità di genere sempre, adduca a queste inconsistenti motivazioni il mancato allineamento alla legge della giunta comunale. Il rispetto delle quote rosa è stato giudicato ineludibile dal Consiglio di Stato. Il primo cittadino con questa risposta, oltre a smentire se stesso, offende le donne candidate con lui, accusandole indirettamente di mancanza di aspirazioni e ambizioni e scaricando su di loro ogni responsabilità. Il sindaco può assegnare l’incarico di assessore anche oltre le sue 4 candidate”.

“L’impegno per la parità di genere non sta nelle chiacchiere ma nei fatti. Speriamo che qualche donna disposta a fare l’assessore si faccia avanti. Toglieremo dalle spine il sindaco che è “per la parità. Sempre”, conclude Scarpitta.