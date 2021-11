Il Comune di Castellabate sbarca su Instagram

CASTELLABATE. Uno strumento in più per condividere con i cittadini informazioni, news, messaggi e, perché no, foto. In fondo il punto di forza di Instagram è proprio questo: le immagini. Il Comune di Castellabate ha deciso di puntare anche sul social network, aprendo un canale ufficiale (raggiungibile cliccando qui).

Un altro tassello digitale dell’amministrazione si aggiunge al palmares. Il canale Instagram infatti si aggiunge alla pagina Facebook.

Un’offerta di comunicazione digitale che consente al Comune di Castellabate di dialogare in modo smart con tutti i cittadini raggiungendo fasce di età diverse (e quindi esigenze diverse).