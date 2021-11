Come Creare uno Stile Aziendale in Modo Veloce e Conveniente

Sviluppare un logo e altri elementi dell’identità aziendale in pochi minuti è possibile. Non serve saper usare complessi editor grafici o assumere un designer: basta usare il famoso servizio online Logaster.

Sul sito, indica semplicemente il nome del marchio e il campo della tua attività e riceverai moltissime opzioni di design del logo. Scegli il logo che ti piace e personalizzalo: cambia il colore, il carattere o la posizione degli elementi. Il tuo marchio è pronto: ora puoi scaricare gratuitamente il logo in bassa risoluzione per provarlo come intestazione del sito o come avatar per i social network.

Il logo verrà salvato nel tuo account su Logaster in modo che tu possa tornare e apportare modifiche un numero illimitato di volte. Quando sei certo che il logo sia perfetto per la tua attività, scaricalo in formato integrale e crea un intero pacchetto di identità aziendale.

Sulla base del logo, Logaster genererà un biglietto da visita, una busta aziendale, un modulo e una favicon in un paio di minuti. Vedrai come risulteranno nella vita reale e potrai scaricare l’intero pacchetto di branding in qualsiasi formato utile. È disponibile un’offerta speciale su questo servizio: un set di identità aziendale ti costerà solo $64,99 invece di $129,95!

Gli imprenditori adorano Logaster per la sua velocità, disponibilità e versatilità. Vuoi essere certo della qualità del tuo marchio? Usa il nostro generatore online e ottieni un risultato professionale.

Sito ufficiale: https://www.logaster.com/it/