Agropoli protagonista in tv, a Buongiorno Regione

Il Cilento protagonista in tv. Il prossimo primo dicembre Rai3 punta le telecamere su Agropoli. Il programma Buongiorno Regione si collegherà dalle ore 7:40 dalla Casa di Babbo Natale, presso il Castello Angioino Aragonese.

L’inaugurazione dell’evento è in programma proprio il primo dicembre alle ore 17, ma le telecamere Rai entreranno in anteprima nella casa, quest’anno riconosciuta come la più grande d’Italia. Sarà l’occasione anche per mostrare alcune immagini di Agropoli e promuovere la città in questi giorni di festa.

Buongiorno Regione è una rubrica dei Tg Regionali del terzo canale Rai, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8 con notizie, curiosità e collegamenti dai comuni della Campania. Fa registrare una media di ascolti a livello nazionale del 12% di share.