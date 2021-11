Capaccio Paestum, al via la manifestazione “Crescono sulle siepi i panettoni”

Nasce il laboratorio poetico per bambini “La giostra delle parole”, ideato e curato dalla dott.ssa Anna Ruggiero, psicologa dell’età evolutiva e dalla poetessa capaccese Milena Cicatiello. Trattasi di uno spazio dedicato ai più piccoli (età richiesta dai 5 anni in su), che si prefigge lo scopo di mettere i bambini in contatto diretto con le proprie emozioni, attraverso lo strumento della poesia, che più degli altri generi letterari stimola la creatività e la fantasia e conduce all’esplorazione del proprio mondo interiore.

Gli incontri si svolgeranno presso la Ludoteca “Kitalokita”, sita in Via Magna Grecia 161-171 (Capaccio Paestum). L’attività del laboratorio sarà inaugurata sabato 4 dicembre, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, con il primo evento dal titolo “Crescono sulle siepi i panettoni” e incentrato sul tema del Natale. Tutti i piccoli aspiranti poeti sono invitati a partecipare!