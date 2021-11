Artglacee G.A: il nuovo presidente europeo è Domenico Belmonte di Castellabate

Sabato 27 novembre 2021 si sono tenute, nella Sala del Consiglio di Longarone Fiere Dolomiti le Assemblee generali di ARTGLACE – Confédération des Associations des Artisans Glaciers de la Communauté Européenne, e del G.A. – Comitato Nazionale per la Difesa e la Diffusione del Gelato Artigianale e di produzione propria.

Entrambe vedevano il rinnovo delle cariche con la nomina del nuovo presidente. Dalle dichiarazioni a caldo degli stessi si può ben capire quali siano i temi trattati in prevalenza per il futuro del mestiere di gelatiere artigiano in Italia e in Europa. Eletti i nuovi presidenti Domenico Belmonte, quale Presidente Europeo (di Castellabate) e Filippo Bano, Presidente Nazionale (di Padova).

Il presidente uscente del Comitato nazionale del GA, Ciro Verde (Comitato Gelatieri Campani) ci dice che “il periodo della pandemia è stato sicuramente molto difficile ma siamo riusciti insieme alle nostre associazioni a difendere e a divulgare sempre di più il gelato artigianale”. Evidenzia anche la necessità di lavorare per accrescere il business e fare fronte alle nuove sfide emergenti. Mentre l’entrante Filippo Bano (Gelatieri Artigiani Triveneto) sottolinea che “siamo una grande famiglia e sono sicuro che questa collaborazione proseguirà proficuamente perché abbiamo bisogno di rilanciare il settore del gelato artigianale”. Contenti di essere qui in presenza alla MIG di Longarone e con un grande obiettivo: “rilanciare il gelato artigianale soprattutto dopo questo periodo difficile pandemico, perché il gelato artigianale italiano rappresenta un’eccellenza con percorsi di formazione in tutto il mondo e il nostro intento è quello di espandere questo meraviglioso settore e farlo conoscere e apprezzare sempre di più a livello internazionale”.

In Artglace a lasciare il posto invece è lo spagnolo Marco Antonio Miquel Sirvent (ANCHEA) dopo due anni difficilissimi, segnati pesantemente dalla pandemia, ma che hanno dimostrato come le persone apprezzino particolarmente il gelato artigianale. Fa anche una previsione perché “quest’anno penso che sarà per noi molto buono. Una grande estate che permetterà di recuperare. Il mio successore ha di fronte un lavoro importante, quello di unire tutti i Paesi. Ognuno si trova oggi ad affrontare difficoltà specifiche e anche differenti dagli altri, ma giunto il momento di unire l’Europa per lavorare insieme e dare forza al gelato artigianale”. Raccoglie l’invito il nuovo Presidente Domenico Belmonte (G.A.) che promette di “affrontare questa sfida con lo stesso impegno che in questi anni ho messo in Artglace. Il momento è difficile ma cercheremo di superarlo alla grande e cercherò insieme a tutti i miei colleghi di unire e rafforzare ancora di più questo gruppo europeo”.

Artglace è anche promotrice del concorso “Dolce Sinfonia”, una novità creata per decidere il gusto ufficiale della 10^ edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale – 24 marzo 2022. E proprio alla MIG terrà la prima selezione del concorso, presso il suo stand – pad. B, lunedì 29 novembre dalle ore 1100 alle ore 1400.