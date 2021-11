L’Almanacco del 28 Novembre 2021

Almanacco del 28 Novembre 2021:

Santi del giorno: San Giacomo della Marca (Religioso e Sacerdote)

San Sostene (Discepolo di Paolo)

Santa Teodora di Rossano (Badessa)

Sant’Irenarco (Martire)

Etimologia: Teodora, risale, attraverso il latino “Theodòrus”, al greco “Theòdoros”, composto da “theòs”, “dio”, e da “dòron”, “dono”, nel significato di “dono di Dio” ed entrò presto in uso tra i primi cristiani. Oggi è personale ormai raro.

Proverbio del giorno:

Il povero mantiene il ricco.

Aforisma del giorno:

Alla fine, non vieni misurato per quanto intraprendi ma per quanto realizzi. (Donald Trump)

Accadde Oggi:

1999 – Riapre la Basilica di Assisi restaurata: A due anni dal terribile sisma che ha colpito l’Umbria e le Marche, riapre ai fedeli la splendida Basilica di San Francesco in Assisi, il cui restauro è stato completato a tempo di record e in tempo per il successivo Giubileo Universale del 2000 proclamato da Giovanni Paolo II.

Sei nato oggi? Sei un inguaribile ottimista, ami la vita e ti piace giocare con lei, ma, qualche volta, osi un po’ troppo. Nel lavoro devi imparare ad essere più prudente e a programmare le tue mosse. In amore il tuo entusiasmo ti porta a vivere rapporti travolgenti, ma se vuoi la stabilità, devi impegnarti più a fondo anche nelle piccole cose di ogni giorno.

Celebrità nate in questo giorno:

1907 – Alberto Moravia Un assoluto protagonista della letteratura italiana del Novecento, esponente di punta dell’esistenzialismo, cui aderì guardando all’insuperabile modello di Dostoevskij. Nato a Roma.

1925 – Umberto Veronesi: Nato a Milano, è considerato una personalità di primo piano del campo medico e della ricerca scientifica in generale. Ha dedicato la sua carriera allo studio, prevenzione e cura del cancro, principalmente del cancro al seno. Ha proposto e sostenuto, da sempre, la quadrantectomia, come metodologia che, affiancata alla radioterapia, dà gli stessi risultati della mastectomia, con minore impatto estetico e psicosessuale.

1984 – Martina Stella: Toscana di Impruneta, in provincia di Firenze, è una giovane attrice tra le più gettonate della commedia sentimentale e delle fiction televisive.

Scomparsi oggi:

1794 – Cesare Beccaria: «Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa» è una delle sue riflessioni più significative, che lo pongono tra i padri del pensiero occidentale moderno e tra gli intellettuali più rappresentativi dell’Illuminismo italiano.

1680 – Gian Lorenzo Bernini: Il massimo genio del barocco in scultura, celebre per l’impeccabile naturalismo delle forme corporee e la profonda espressività dei volti dei suoi gruppi marmorei. Nato a Napoli e morto a Roma.