Primario va in pensione, chiude reparto del Ruggi

Il primario va in pensione e il reparto viene chiuso. Accade presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. La denuncia arriva da alcuni utenti: chi telefona per prenotare una visita o un esame presso l’Unità di Chirurgia toracica si sente rispondere che le attività sono state momentaneamente interrotte.

Fino al 31 ottobre l’Unità era diretta dal professore Vincenzo Giuseppe Di Crescenzo che, dopo tanti anni di servizio è andato in pensione. Il successore, però, non è stato ancora individuato, nonostante pare fosse noto il suo addio già dai mesi scorsi.

Nel frattempo, i pazienti che dovevano essere ricoverati, vengono dirottati in altri centri ospedalieri, a Napoli e Potenza oppure messi in lista d’attesa in altri reparti. Dall’azienda fanno sapere che i disagi saranno risolti a breve.