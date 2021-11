Giungano, vicesindaco a giudizio: un comitato ne chiede la sospensione

Si costituisce a Giungano il comitato civico “Gruppo cittadini onesti”, istituito ad un mese dal rinvio a giudizio del vicesindaco Franco Russomando. I fatti, oggetto dell’avviso di garanzia, sono avvenuti nel 2016 e interessano l’affidamento diretto di lavori per circa 240 mila relativi a via Piana. Per la stessa vicenda sono stati rinviati a giudizio oltre il vicesindaco, dei tecnici e la ditta esecutrice.

Il comitato ha inviato una nota al Prefetto di Salerno, richiedendo l’immediata sospensione di Russomando: “Siamo stanchi di questa situazione, dove la minoranza è assente mentre il sindaco che si professa uomo di legge non prende i giusti provvedimenti“.

Il Coordinatore del gruppo aggiunge: “siamo garantisti ed aspettiamo il terzo grado di giudizio, nonostante ciò il vicesindaco dovrebbe astenersi, soprattutto in vista di possibili e futuri finanziamenti all’Ente”.

Sulla questione è intervenuto anche lo stesso assessore Russomando: “Appena saputo del rinvio a giudizio ho edotto i consiglieri comunali nella prima assise utile, rimettendo la mia delega al sindaco. Il primo cittadino ha rinnovato la propria fiducia nella mia persona. La delega ai lavori pubblici è sempre nelle mani del sindaco Orlotti e ne può disporre in ogni momento. Ad ogni buon conto aspetto il terzo grado di giudizio per fare le mie opportune valutazioni“.