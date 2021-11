Capaccio, molestie all’ex compagna: arrestato

CAPACCIO PAESTUM. Molestie all’ex compagna, 31enne in carcere.

Le manette per l’uomo sono scattate a seguito dell’intervento dei carabinieri della compagnia di Agropoli, dopo alcune segnalazioni. I militari, a seguito degli accertamenti di rito, hanno condotto in carcere il pregiudicato di origine algerina per inosservanza del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa, ovvero la compagna italiana che lo aveva denunciato per maltrattamenti, percosse e minacce.

Molestie all’ex compagna: le denunce

Da tempo, secondo le testimonianze, la donna sarebbe stata vittima di maltrattamenti. Un serie di azioni preoccupanti che l’uomo ha continuato a portare avanti anche dopo misura restrittiva scattata dopo una prima denuncia.

L’ex compagna, stanca di subire molestie, si era decisa a rivolgersi alle forze dell’ordine. I militari hanno continuato a controllare l’uomo che due giorni fa è stato sorpreso in flagranza di reato, in quanto continuava a molestare la donna, madre di una neonata. Così è scattato l’arresto.