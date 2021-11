Ancora lavori sulle linee ferroviarie, modifiche alla circolazione nel Cilento

Un altro fine settimana di inevitabili disagi si prospetta per i viaggiatori cilentani. Partecipare alle prime giornate di inaugurazione delle Luci d’Artista di Salerno non sarà così facile per quanti preferiscano spostarsi in treno.

Come già accaduto nelle giornate del 13 e 14 novembre, Trenitalia informa che dalle ore 19:50 di sabato 27 alle ore 07:05 di lunedì 29 novembre 2021, a causa di lavori di manutenzione straordinaria tra Salerno e Battipaglia, sono previste modifiche alla circolazione sulla linea Napoli – Battipaglia – Sapri. I treni regionali che interessano questa tratta, dunque, verranno cancellati o subiranno modifiche orarie. Stessa sorte sarà riservata ad alcuni treni Frecciarossa, Frecciargento, Intercity e Intercity notte.

Per garantire la mobilità, tuttavia, sarà predisposto un servizio di bus sostitutivi tra Salerno e Battipaglia, con fermata prevista nei piazzali antistanti alle stazioni. È da tener conto che l’orario degli autobus potrà variare in funzione delle condizioni dell’inevitabile traffico stradale e che la disponibilità di posti a sedere sarà certamente limitata. Nessuna alternativa è prevista, invece, in sostituzione di tutti i treni della relazione Salerno – Arechi, cancellati dalle ore 19:35 di sabato e per l’intera giornata di domenica.

L’utenza è, dunque, sollecitata dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a consultare i canali di vendita, sempre aggiornati, al fine di monitorare in itinere lo stato dei treni ed evitare ulteriori spiacevoli inconvenienti.