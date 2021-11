Vallo, paziente oncologica smarrisce documenti. A recuperarli due guardie giurate

VALLO DELLA LUCANIA. Nella vita di ogni giorno, niente è più nobile dell’andare in soccorso degli altri, senza alcun tornaconto personale: un piccolo gesto sentito può fare la differenza, specie nei momenti di difficoltà, dove anche le piccole cose assumono una notevole importanza.

Ieri due persone residenti ad Agropoli si sono recate all’ospedale di Vallo della Lucania presso il reparto oncologico. Nel tragitto dal parcheggio al reparto hanno smarrito un porta documenti con patente ed documenti importanti. Purtroppo solo al ritorno si sono resi conto di non averli più in borsa. I due sono andati via in preda alla disperazione, considerato che la documentazione sarebbe servita anche per le terapie.

Una volta a casa hanno pensato di chiamare al telefono le guardie giurate Christian Lombardi e Ulisse Mileo, in servizio presso il “San Luca”. I due hanno risposto in modo garbato e capendo l’importanza di quei documenti. Si sono quindi subito attivati nella ricerca.

Ci sono volute circa due ore per riuscire ad ritrovare il porta documenti, anche grazie all’aiuto offerto da una signora che si era imbattuta fortuitamente nel plico. Il tutto, successivamente, è stato recapitato alle dirette interessate, con la consapevolezza che quel piccolo gesto avrebbe ridato un po’ di serenità in un periodo non facile.