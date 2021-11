“Una Cartolina dal Cilento – Digital Souvenir” arriva alla XXIII edizione della BMTA

A Capaccio Paestum apre la XXIII edizione della BMTA-Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, presso il nuovo e prestigioso contenitore di eventi e manifestazioni, l’ex Tabacchificio di località Cafasso, inaugurato proprio per l’occasione, dall’Amministrazione Alfieri.

“Una Cartolina dal Cilento-Digital Souvenir”, l’offerta turistica, frutto di Annalisa Siano, una giovane mente agropolese, dopo un primo riscontro positivo ricevuto questa estate, in vendita presso gli Info point e alcune attività di souvenir artigianali del luogo, vola negli stand della Borsa del Turismo.

La cartolina, ricordiamo, si presenta come il classico souvenir da viaggio; nella parte posteriore, però, presenta il fulcro della sua innovazione: un codice QR code, dal quale chi l’acquista o regala, ha la possibilità di collegarsi dai personali dispositivi cellulari ed approdare su una pagina web, gestita dal portale InfoCilento, dove potrà trovare informazioni su tutti i territori facenti parte del Cilento, dalla costa all’entroterra (la programmazione degli eventi, gli orari di apertura e chiusura dei siti culturali, i ticket d’ingresso, le strutture ricettive e le attività da svolgere durante la permanenza).

Dunque, in chiave innovativa, la cartolina centra in pieno il valore turistico e offre la possibilità a chi l’acquista come souvenir e la regala agli amici o parenti, al ritorno dalle sue vacanze nel Cilento, la possibilità di avere un’informazione veloce e diretta del territorio.

La sua presenza alla BMTA sarà fondamentale per fare conoscere alle persone di tutto il mondo.