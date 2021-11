Torre Orsaia, fondi per il maltempo: al via i lavori

TORRE ORSAIA. Via libera ai lavori per ripristinare la funzionalità della strada di collegamento della contrada Borgo Cerreto. Nello specifico l’obiettivo dell’Ente è quello di procedere a mettere in sicurezza due attraversamenti già esistenti su dei valloni, ripristinandone la funzionalità.

Si tratta di un intervento che ha potuto ottenere i finanziamenti grazie alle risorse concesse dal Governo nell’ambito del Piano relativo ad interventi urgenza di Protezione Civile. Assegnati fondi per oltre 1,5 milioni di euro non solo a Torre Orsaia, ma anche a Santa Marina, Ispani, Centola, Cicerale, Sapri, Roccagloriosa e Montecorice, per dei primi interventi di protezione civile conseguenti al maltempo dello scorso anno.

Era il novembre di un anno fa quando in particolare il basso Cilento subì gli effetti di un’alluvione che provocò non pochi danni. Tra i centri colpiti anche Torre Orsaia, beneficiario di 70 mila euro necessari agli interventi nella contrada. L’iter progettuale è terminate.