La storia di Angelo Vassallo non si ferma mai: a Napoli la presentazione del libro ‘La verità negata’

Venerdì 26 novembre alle ore 17.30 Vincenzo Iurillo, giornalista de Il Fatto Quotidiano, e Dario Vassallo, fratello del sindaco “pescatore” Angelo Vassallo ucciso a Pollica, il 5 settembre del 2010, presenteranno alla Fondazione Premio Napoli il libro “La verità negata” (ed. PaperFirst). Con loro, a raccontare e sciogliere i nodi della storia giudiziaria e non, di un omicidio che ha sconvolto la Campania e l’Italia intera, ci saranno Federico Cafiero De Raho, Procuratore Nazionale Antimafia, e Paolo Siani, parlamentare italiano e fratello di Giancarlo Siani. Introduce e modera il presidente della Fondazione Premio Napoli, Domenico Ciruzzi.

Tutto comincia il 5 settembre del 2010, quando nove colpi di pistola raggiungono Angelo Vassallo, sindaco di Pollica. Un uomo colto e di umili origini, che aveva saputo trasformare un piccolo comune della Campania, logorato dagli interessi della malavita locale, in un esempio di civiltà per il mondo. Come spesso accade, chi persegue la giustizia viene lasciato solo, diventando un facile bersaglio della criminalità organizzata.

“Legalità e Ambiente sono due cardine sui quali costruire una nuova Società e una nuova economia” diceva con coraggio il “sindaco pescatore”. Una battaglia che per fortuna non è morta con lui, come i mandanti dell’omicidio evidentemente speravano: da anni è portata avanti dai fratelli Dario e Massimo Vassallo attraverso la Fondazione dedicata proprio al Sindaco Pescatore. Nel libro Dario Vassallo scrive: “Vincere non è certo cambiare il Paese, non tocca a noi farlo, ma con la nostra azione siamo riusciti ad arrivare alla coscienza di milioni di italiani e, attraverso questa grande onda di legalità, arriveremo a chi ha ucciso Angelo. Vinceremo.”