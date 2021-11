Campania propone ritorno alla dad, è polemica

“Abbiamo proposto che a partire dall’8 dicembre, considerato che ci sparano 10 – 12 giorni dalla pausa natalizia, abbiamo chiesto un mese di didattica a distanza per la scuola dell’obbligo perchè i dati sono molto preoccupanti”. Il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola ha chiesto in sede di Conferenza Stato Regioni il ritorno alla DAD .

La proposta ha fatto storcere il naso non soltanto i rappresentanti del governo, ma il tamtam ha innescato immediatamente polemiche anche tra il personale scolastico, che più volte ha ribadito come la dad non sia utile per l’insegnamento.

Ma la stessa regione Campania è stata sconfitta al Tar per la chiusura delle scuole avvenuta lo scorso anno: secondo il tribunale amministrativo, infatti, il provvedimento era illegittimo e le scuole potevano restare aperte anche in fase pandemica.