Allarme truffe a Vallo della Lucania, il Sindaco: “fate attenzione”

VALLO DELLA LUCANIA. Allarme truffa nel centro cilentano, il Sindaco Antonio Sansone, annuncia che già diverse segnalazioni sono arrivate ai Carabinieri della locale compagnia.

I fatti

Negli ultimi giorni i cittadini, di Vallo e non solo, stanno ricevendo telefonate da persone sconosciute, sicuramente malviventi; si presentano dicendo di essere mandati dalla nuova amministrazione comunale, per calcolare le nuove misure per l’imposta IMU E TARI.

“Non aprite assolutamente, ribadisce il Sindaco Sansone, alcune segnalazioni, ripete, sono arrivate alle forze dell’ordine. Quindi l’invito a verificare sempre, e presso gli uffici competenti, l’identità di sconosciuti che dovessero telefonare o presentarsi direttamente a casa con le richieste più strane“.

Le truffe ai danni di ignari cittadini, soprattutto anziani, purtroppo sono un fenomeno frequente anche sul territorio cilentano. I malviventi scelgono con cura le proprie vittime, cercano di intrufolarsi nelle abitazioni con motivazioni sempre diverse; nel caso di Vallo, si stanno addirittura identificando con la nuova amministrazione comunale, con la scusa di dover verificare le tariffe IMU e TARI.

Il commento

Dunque il Sindaco Sansone, rinnova l’invito: “state attenti, occhio alle truffe, e per qualsiasi dubbio rivolgetevi sempre alle forze dell’ordine”.

I truffatori per farsi aprire la porta ed introdursi in casa, possono presentarsi in diversi modi, spesso una persona distinta, elegante e particolarmente gentile.

Dicono di essere un funzionario delle poste, di un’Ente di beneficenza, dell’Inps; un addetto della società di erogazione dei servizi come luce, gas e così via e talvolta uno appartenente alle forze dell’ordine.

“Non aprite agli sconosciuti, dunque, e non fateli entrare in casa, diffidate degli estranei che vengono a trovarvi in orari inusuali soprattutto se in quel momento siete soli in casa”– conclude il primo cittadino.