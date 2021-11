Agropoli, vandali imbrattano auto con vernice spray

AGROPOLI. Vandali in azione. Ignoti hanno imbrattato delle auto in via Taverne. E’ accaduto la notte scorsa. Gli autori del gesto sono entrati in un parco ed hanno spruzzato della vernice di colore verde su delle auto in sosta. I proprietari solo l’indomani mattina si sono resi conto dell’accaduto.

Purtroppo, all’interno del Parco, non sono presenti telecamere, né ci sono testimoni che hanno visto qualcosa.

Difficile, quindi, riuscire a risalire all’identità degli incivili autori del gesto. Probabilmente si è trattato di una ragazzata di cattivo gusto.