Il Cilento protagonista sulla Guida Michelin: ecco tutti i premiati

Ancora riconoscimenti per la cucina cilentana. Ieri è stata presentata la Guida Michelin 2022. La novità più importante è stata l’assegnazione delle due stelle al Tre Olivi, ristorante del Savoy Beach Hotel, con lo chef Giovanni Solofra. Mai era accaduto che un ristorante esordisse con l’assegnazione di due stelle anziché una. Era accaduto soltanto in un paio di occasioni (leggi qui). Stella Michelin confermata, invece, all’Osteria Arbustico (Capaccio) con lo chef Cristian Torsiello.

La Stella Verde della Guida Michelin

Importante riconoscimento anche al ristorante Le Trabe, sempre di Capaccio, che ottiene una “Stella Verde”, dedicata ai ristoranti all’avanguardia nel campo della sostenibilità.

Sorride anche Casal Velino con lo chef Alessandro Feo che ottiene una menzione nella guida con la seguente motivazione: “Una ventata di creatività lungo la Costa Cilentana, il giovane Alessandro Feo riprende i classici campani e non solo per rivenderli a modo suo”.

I locali Big Gourmand

Gli altri riconoscimenti attesi in occasione della presentazione della Guida Michelin erano i Bib Gourmand, per locali informali in grado di proporre una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo a meno di 35 €. In questa categoria si confermano tutte le attività già premiate lo scorso anno.

Ristorante “Angiolina” di Pisciotta

Ristorante “Da Carmelo” di Palinuro

Ristorante “La Chioccia d’Oro” di Novi Velia